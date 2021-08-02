شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 2-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات تباينا ملحوظا اليوم الاثنين الموافق 2-8-2021 أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا لليوم الثانى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار استقراره لليوم الثانى على التوالى اليوم أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل استقرارا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.70 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس الأحد 21.70 جنيه للشراء، 21.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.36 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.