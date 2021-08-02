سعر اليورو اليوم الاثنين 2-8-2021 فى مصر

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات تباينا ملحوظا اليوم، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا لليوم الثانى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ18.52 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.