- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 2-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو تباينا ملحوظا لليوم الثانى على التوالى اليوم الاثنين 2-8-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.53جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ18.52جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.53جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.52جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات تباينا ملحوظا اليوم، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا لليوم الثانى، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ18.52 للشراء، 18.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.57 جنيه للشراء.
18.69 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.53 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.52 جنيه.
18.67 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.73 جنيه.سعر اليورو فى بنك مصر18.53 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.52 جنيه للشراء.
18.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.55 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.55 جنيه للشراء.
18.72 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.