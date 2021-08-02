شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع إلتزام مالى على شركات نايل سيتي للاستثمار، بنك البركة مصر، جولدن بيراميدز بلازا، قدره 10 آلاف جنيه لكل منهم، لمخالفة الأولى أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وعدم التزام الثالثة بأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع متابعة موقف الشركات خلال 15 يوم، على أن يتم عرض الشركة حال عدم التزامها على لجنة القيد لإعمال شئونها.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة أكتوبر فارما بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.