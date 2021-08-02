شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تذليل التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فنى من مهندسى الهيئة، حيث عقد اجتماع موسع مع مستثمرى المنطقة تناول استعراض مطالب أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم لإقامة مصانعهم .

وقال الزلاط إن هذا اللقاء يأتي في ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية في اطار مساعي الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد.

وأضاف أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018 وعددهم 45 مستثمر والذين تم منحهم مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة والتي تم استكمالها مارس الماضي، مشيراً إلى أنه اصبح على الحاصلين على الأراضي البدء في إجراءات إنشاء مصانعهم واستخراج التراخيص اللازمة بدءا بتراخيص البناء.

وفى هذا الاطار طالب عدد من المستثمرين بمزيد من التيسيرات في الاقساط على اللأراضي وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء والخاص بتخفيض الفائدة على اقساط الأراضي الصناعية إلى 7% حتى عام 2022، أكد اللواء الزلاط أن الهيئة ستدرس هذا الطلب والحلول القانونية المتاحة، مشيراً إلى قيام الهيئة بدراسة طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 وات إلى 250 وات.

وأوضح رئيس الهيئة في سياق كلمته خلال اللقاء أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة .

ولفت الزلاط إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة اجمالية ٣٥٦ فدان لتكون احد المحاور التنموية الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن أعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى ٩٥% ، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين في أعمال الإنشاءات، حيث تم ضخ ٣٥١ مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة .

كما أشار اللواء الزلاط إلى قيام الهيئة بانشاء اول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة اجمالية تبلغ١٨١ألف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وانشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية "مصنعك جاهز بالترخيص" يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج، وتتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢ , موضحا ان المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في اطار بروتوكول التعاون الموقع معها .

وكشف رئيس التنمية الصناعية أن المجمع يستوعب مايقرب من الفي عامل من ابناء المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

ولفت إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجة المساندة والمشورة لأصحاب المصانع للبدء فورا في إنشاء خطوط انتاجهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الاجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها باي شكل من الأشكال.