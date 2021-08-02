شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13310 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4231 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3835 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ القاهرة للدواجن، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، الدلتا للسكر، حديد عز، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، القاهرة للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الشمس للإسكان والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، 410 سهم، 148.6 ألف سهم، 570 ألف سهم، 25 ألف سهم، 54 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 20 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، رواد السياحة-رواد، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 5 آلاف سهم، 32277 سهم، 70.3 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب 150 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 2000 سهم.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود عدد 279 ألف سهم بسعر 43.9104 جنيه بقيمة إجمالية 12.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.911% إلى 5.285%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، موافقة الجمعية العامة العادية على شراء 14.1 مليون سهم مملوكة لبنك مصر تمثل نسبة 14.988% من رأسمال شركة فوري بلس لخدمات البنوك وذلك بقيمة 1.15 جنيه للسهم الواحد في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل، وتفويض مجلس الإدارة في شراء نفس النسبة من البنك التجاري الدولي.