شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمنح 6 شركات مهلة لاعتماد الجمعية العامة قوائمها المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح 4 شركات وهي النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، الاستثمار العقاري العربي – اليكو، Raya Contact Center راية لخدمات مراكز الاتصالات، مهلة 15 يوم للإعلان عن تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30/06/2021.

كما قررت اللجنة منح 6 شركات وهم جولدن بيراميدز بلازا، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الأهرام للطباعة والتغليف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مهلة حتى 11 أغسطس 2021 للدعوة للجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية أو موافاة البورصة بمبررات تقبلها لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد للنظر في تطبيق المادة (53) من قواعد القيد من عدمه.

وفي نفس السياق أصدرت اللجنة قرارًا باستمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة جينيال تورز لحين موافاة البورصة بخطة عمل مستقبلية معتمدة من أحد الرعاة المعتمدين موضحاً بها التدفقات النقدية المتوقعة .