شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت البطاطس 2.5-5 جنيهات، أسعار الملوخية 2- 5.5 جنيها للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الفلفل ألوان لتتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.