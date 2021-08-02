شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم 14200- 14600 جنيها للطن تسليم مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 2-8-2021 استقرارا لجميع الخامات في السوق المحلى وذلك مع استقرار العرض والطلب.

وتراوح سعر طن حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه، تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

واستقر سعر الأسمنت الأسود البورتلاندي بين 800-890 جنيها للطن سعر المصنع، وسعر للمستهلك بين 850-930 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها.