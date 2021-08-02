شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة المصرية للاتصالات برئاسة محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة لتضم كلًا من محمد كمال الدين بركات رئيسًا، واللواء رامي محمد محمد علي، محمد سعيد محمد سلطان أعضاء، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14 يوليو الماضي.

وبهذا أصبح تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، يضم الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذي، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب-تنفيذي، اللواء رامي محمد محمد علي، المهندس محمد نصر الدين علي، حسين يسري جمال الدين، طارق محمد طنطاوي، طارق محمد أبو علم، إبراهيم توفيق هيكل-أعضاء غير تنفيذين، محمد حسن شمروخ-تنفيذي، وكلا من أحمد محمد أبو علي، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان، محمد كمال الدين بركات أعضاء مستقلين.

وتضم قائمة المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة المصرية للاتصالات كلا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والمهندس عبد الستار عبد السلام الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، المهندس محمد حسن شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية، المهندس محمد حسن أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجاري، سيف الله ممدوح محمود منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين، والمهندس محمد حسين الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وعصام محمد عبد الدايم السيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.