الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاثنين تتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - تشهد بورصة الدواجن حالة من الاستقرار اليوم الاثنين 2-8-2021 داخل الأسواق المحلية من حيث الأسعار والعرض والطلب وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وجاءت الدواجن البيضاء بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة في حين كان سعر المستهلك بين  25-29 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى نحو 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

 

واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو. 

 

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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