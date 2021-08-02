شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين تتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بورصة الدواجن حالة من الاستقرار اليوم الاثنين 2-8-2021 داخل الأسواق المحلية من حيث الأسعار والعرض والطلب وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاءت الدواجن البيضاء بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة في حين كان سعر المستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى نحو 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.