شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 2-8-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره لليوم الثانى على التوالى اليوم الاثنين 2-8-2021 أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل استقرارا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ونشر ”الخليج 365”، أمس أول صور لــ10 جنيهات البلاستيك الجديدة المقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل، من المطبعة الجديدة للبنك المركزى المصرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية".

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.