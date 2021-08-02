شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يكشف القطاعات التى ارتفع انتاجها مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 325.56 خلال شهر مايو 2021، مقارنة بشهر إبريل 2021، حيث بلغ 257.40 بارتفاع قدره 26.48%، وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف، كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 118.77 خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر ابريل 2021، حيث بلغ 106.04 بارتفاع قدره 12.01٪، وذلك لتلبية احتياجات السوق.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وسجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 102.72 خلال شهر مايو 2021 "أولي"، مقابل 109.10 خلال شهر إبريل 2021 "نهائي" بنسبة انخفاض قدرها 5.85٪.

وفي المقابل سجل الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 59.79 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021، حيث بلغ 71.32 بانخفاض قدره 16.17٪ وذلك يرجع إلى حالة السوق، كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 155.25 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021، حيث بلغ 166.70 بنسبة انخفاض قدرها 6.87%، وذلك يرجع إلى حالة السوق وانخفاض التصدير.