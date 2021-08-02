شكرا لقرائتكم خبر عن الإقراض العقاري والعائد على السندات الحكومية وراء الأداء القوي للبنوك السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصف رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، الأداء القوي للبنوك المدرجة بالسوق السعودي بأنه استفاد من الإقراض العقاري الذي شهد نموا كبيرا، بجانب الاستفادة من العائد على السندات الحكومية.

ورأى العمران أن ارتفاع المعروض النقدي في المملكة بتجاوزه تريليوني ريال مؤخراً قد ساهم في نمو محفظة الودائع البنكية في الربع الثاني من العام الحالي، والتي ساهمت بدروها في زيادة توجهات البنوك للإقراض والاستثمار خاصة مصرف الراجحي، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى بعض العوائد على الصكوك والسندات الحكومية لثلاثين عاما بمعدل 3.6% في مقابل المخاطر الصفرية، معتبراً أن هذا العائد للبنوك في المملكة يعد عائدا متميزا مقارنة مع أداء الأسواق بوجه عام.

واعتبر أن تحقيق البنوك نموا قويا في المحافظ الإئتمانية، يعكس قدرة واحترافية البنوك على إدارة محافظها الإقراضية، بخاصة في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن مخصصات تعثر القروض في بنوك السعودية تغطي هذا التعثر بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف وهي نسبة مطمئنة ومرتفعة عند المقارنة على مستوى إقليمي وعالمي.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية نهاية جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.49% ليكسب 54.22 نقطة، ويقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وتفاعلت أسهم البنوك إيجابيا مع النتائج الفصلية، حيث قاد مصرف الراجحي المكاسب بمؤشرات أداء قوية.