شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض قوي ليكسر مستوى 73.30 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر يتماسك فوق أرضية الدعم التي تشكّلت فوق المقاومة المخترقة التي تظهر بالصورة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 75.00، مع الانتباه إلى أن كسر 72.55 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 74.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد