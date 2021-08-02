شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 79 مليار ريال.. التمويل السكني يتجاوز 153 ألف عقد خلال النصف الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 مسجلةً 153,054عقد، بقيمة تجاوزت 79 مليار ريال، فيما سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يونيو الماضي 17,752 عقدًا، بقيمة بلغت أكثر من 7.7 مليار ريال.

كما سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة نمواً تجاوز 14% خلال النصف الأول من العام 2021 ونحو 27% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي سجل 134,063 عقد بقيمة 62.1 مليار ريال، وعلى أساس شهري نما عدد عقود التمويل العقاري 2% مقارنةً بشهر مايو 2021.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفلل السكنية بلغ 77% من إجمالي التمويل بقيمة 6 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1,3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 391 مليون ريال بنسبة 5%.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدًا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليارًا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليارًا.