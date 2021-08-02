شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 641 مليون قدم غاز يوميا لمعامل التكرير والبتروكيماويات والميثانول ومشتقات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أنه تم تدفيع " ضخ" 641 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك لقطاع البترول ومشتقات الغاز خلال عام2020، موضحا أن هذه الصناعات تشمل مصانع ( معامل التكرير -البتروكيماويات والميثانول - مشتقات الغاز ) .

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن معدل الاستهلاك لقطاع البترول ومشتقات الغاز تمثل نسبة 11٪ من إجمالي الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي .

بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى ، و 2ر1 مليون طن بوتاجاز)، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية كما بلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 2ر45 مليون طن .

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً .