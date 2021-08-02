شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 14 من تموز/يوليو للجلسة الرابعة في سبعة جلسات أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 07:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 109.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.69، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.56، بينما حقق الأعلى له عند 109.77.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً إلى 53.0 مقارنة باتساع عند 52.2 في القراءة الأولية للشهر الماضي، متفوقة على التوقعات والقراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو عند 52.4، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني أظهر قراءة مؤشر ثقة المستهلكين تقلص الانكماش إلى 37.5 مقابل 37.4 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات عند 37.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 63.1 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر تموز/يوليو ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل 60.6 في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 87.9 مقابل 92.1، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو.