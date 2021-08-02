شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد للعملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في خمسة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ أواخر حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1866 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1867، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1859، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1874.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 4.6% في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.4 مقابل 60.4 في حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى 61.4 مقابل 62.2 في حزيران/يونيو، وقبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة وسط التوقعات بأن تؤكد القراءة النهائية على اتساع عند 58.1 مقابل 59.0 في حزيران/يونيو.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لألمانيا أكبر دولة صناعية في منطقة اليورو والتي قد تؤكد على اتساع عند 65.6 مقابل 65.1 في حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على اتساع عند 62.6 مقابل 63.4 في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 63.1 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل 60.6 في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 87.9 مقابل 92.1، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو.