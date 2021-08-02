شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ضعيف -تحليل - 2-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتذبذبه المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا قرب 130.55 بالإضافة إلى محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء.

ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف خلال الفترة القريبة لمستوى 129.45 ومن ثم لننتظر تحقيقه لكسر الدعم المستقر عند 128.80 بهدف تأكيد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 129.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط