شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 2-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي فوق الدعم الممتد حاليا نحو 151.55 لنلاحظ تقديمه لتداولات جانبية مؤقتة ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية حتى هذه اللحظة.

لابد من التأكيد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي خلال الفترة الحالية ليمكنه ذلك من الثبات فوق الحاجز المستقر عند 153.00 ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب 154.40 و 155.30 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 153.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد