شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بتحقيق الكسر– تحليل - 2-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر البلاتين مجددا نحو الدعم الإضافي المستقر عند 1035.00 إلا أن ثبات هذا الدعم يؤكد تأجيل الهجوم الهابط للفترة الحالية لنلاحظ ارتداده حاليا نحو 1057.00.

لابد من التنويه إلى أن ثبات الدعم الحالي سيزيد من فرص البدء بالمسار التصحيحي الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي الحاجز المستقر عند 1105.00, أما تحقيقه للكسر المطلوب فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القادمة لنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة قد تمتد نحو 980.00 و 945.00 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 1090.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط