شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل- 2-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بثباته المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى استمرار تشكيل مستوى 4.4200 للدعم الإضافي, لذلك سنبقى بانتظار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز المستقر عند 4.6300 ليتمكن السعر من استئناف الهجوم الصاعد وتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 4.7200 و 4.8600 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.6300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد