شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. الأسواق العالمية في انتظار مؤشرات عن الاقتصاد الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الإثنين، بعد الإجازة الأسبوعية لسوق المعادن الثمينة وتوقف التداول على المعدن الأصفر عالمياً وفي السوق المصري، وتنتظر الأسواق مؤشرات تخص الاقتصاد الألماني.

وينتظر سوق المعادن والعملات اليوم الإثنين 2 أغسطس، القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر من ISM في الولايات المتحدة، وهي بيانات لها تأثير على توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

أسعار الذهب اليوم، لعيار 24 سجل 906.25 جنيه وعيار 21 سجل 793 جنيها وعيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1813 دولارا، ويفتح السوق على تحرك نسبي نحو الصعود التدريجي وفي انتظار نتائج مؤشرات الاقتصاد الألماني.

شهد سعر الذهب الأسبوع المنقضى تقلبات كبيرة وذلك في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري، حيث سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت من 1830 دولار ثم هبطت بختام جلسات الأسبوع إلي 1813 دولار يوم الجمعة، وفي السوق المصري سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت 800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لكن الأسعار هبطت بختام جلسات التداول إلي 793 جنيها للجرام.