شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2-8-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وسجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، البلطي مزارع 1 لتتراوح بين ليتراوح بين 19-23 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-18 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو.

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.