شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج سلبي – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي هابط موضح بالصورة، مما يعني بأن كسر 0.9050 سيفعّل التأثير السلبي لهذا النموذج ويضغط على السعر لمواصلة الانخفاض، مستهدفاً مستوى 0.8990 كهدف تالي.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9075 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 0.9135 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط