شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 0.7300 ثم 0.7230 كمحطات سلبية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.7400.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط