شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بسلبية – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بانخفاض ملحوظ ليهاجم مستوى 74.70 ويتداول دونه، مع ملاحظة أن السعر يرتكز على أرضية الدعم الموضحة بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، مما يدعم فرص استئناف الموجة الرئيسية الصاعدة، والتي تستهدف مستويات 76.00 ثم 77.80 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 74.15 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.30 والمقاومة 76.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد