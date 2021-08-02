شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفشل بالاختراق – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة صعوبة في تخطي مستوى 25.65، ليظهر تداولات سلبية تشير إلى توجه السعر لمواصلة الانخفاض ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 24.95 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 25.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.90 والمقاومة 25.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط