شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الذهب من الثبات طويلاً فوق مستوى 1825.15، ليتداول بسلبية ملحوظة ويتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 1797.00 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 1825.15 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الإيجابي التالي عند 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط