شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعض الميل الصاعد الطفيف ليختبر المقاومة المحورية الأولى 1.2500، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف مستويات 1.2407 ثم 1.2313 كمحطات سلبية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2500 لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط