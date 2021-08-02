شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين قرب المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي ليدعم فرص استئناف التداولات السلبية لكسر مستوى 109.22 وتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل هدفنا التالي إلى 108.45.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات دون 110.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط