شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم المحوري – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليختبر الدعم المحوري 1.3890، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائم للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1.3745 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.4000 وتمتد إلى 1.4240.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3830 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد