شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج اليورو مقابل الدولار صعوبة في الثبات فوق مستوى 1.1888، ليستقر دونه الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي الآن، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقّع أن يقود السعر لاستئناف التداولات الإيجابية وتخطي المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1975 كهدف تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب وكسر 1.1830 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1820 والمقاومة 1.1970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد