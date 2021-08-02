شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري على مكاسب تفوق 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس الجاري على اللون الأخضر اليوم الاثنين مدعومة بالتفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال التقدم في خطة الإنفاق على البنية التحتية للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى إيجابية موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف والذي طغي بشكل أو بأخر على المخاوف حيال الحملة التنظيمية الصينية وتفشي متحور دلتا من الفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وتابعنا السبت الماضي من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.4 مقابل 50.9 قي حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 50.8 وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.3 مقابل 53.5، أسوء من التوقعات عند 53.4.

بخلاف ذلك، تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الاتساع إلي 60.8 مقابل 63.2 في حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت اتساعاً إلى 0.5% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر إعلانات التوظيف تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.5% في حزيران/يونيو.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً إلى 53.0 مقارنة باتساع عند 52.2 في القراءة الأولية للشهر الماضي، متفوقة على التوقعات والقراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو عند 52.4، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الياباني للصدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين التي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 37.0 مقابل 37.4 في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، تابعنا أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية والتي أفادت بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها السبت الماضي في تمام 04:30 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 196.55 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,200,412 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة الماضية، قراءة 3.84 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.71% ليربح 32.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,933.59، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.68% ليربح هو الأخر 458.69 نقطة ويصل إلى المستوى 27,742.28.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.87% ليربح 89.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,901.12، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.33% ليربح هو الأخر 45.21 نقطة ويصل إلى المستوى 3,442.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.97% ليربح 252.85 نقطة ويصل إلى المستوى 26,213.88، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 8.63 نقطة ويصل إلى المستوى 3,210.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.80% ليربح 100.59 نقطة ويصل إلى المستوى 12,695.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.42% ليربح هو الأخر 104.68 نقطة ويصل إلى المستوى 7,497.30.