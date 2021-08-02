شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 2-8-2021، استقرارا فى الأسواق المحلية، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130-160 جنيها .

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.