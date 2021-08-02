شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع القطاع الصناعي والخدمي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.4 مقابل 50.9 قي القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.8، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.3 مقابل 53.5 في حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات عند 53.4.