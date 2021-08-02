شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، لينجح المؤشر باختراق مستوى المقاومة المحوري والنفسي 11,000، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11,000، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 11,250.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.800 ومستوى المقاومة 11,200.