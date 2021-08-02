شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 8.99، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.99، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.75 ومستوى المقاومة 9.20.