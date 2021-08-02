شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سبكيم العالمية (2310) لأعلى سعر له في آخر جلسات عند 34.90، ليرتد منه السهم انخفاضاً مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليقلص السهم من مكاسبه محاولاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليغلق على مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.45% ليكسب السهم نحو 15 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.70، ليستهدف مستوى المقاومة 38.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.70 ومستوى المقاومة 36.00.