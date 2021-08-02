شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.95% ليكسب السهم نحو 80 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المهم 38.80، ليستهدف مستوى المقاومة 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.80 ومستوى المقاومة 44.05.