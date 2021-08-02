شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يمحو مكاسبه خلال الجلسة – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مشاعر ريت (4337) على عدم تغيير في آخر جلساته بعدما استطاع تسجيل أعلى سعر له خلالها عند 12.36، ولكنه ارتد منه انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.20، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 12.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.50.