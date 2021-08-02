شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 19.78 ليغلق أعلاه، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.68% ليكسب السهم نحو 52 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة نجاح اختراقه للمقاومة 19.78، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.50.