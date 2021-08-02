شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الدوائية (2070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.66% ليخسر السهم نحو 40 هللة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان نجح في اختراق مستوى المقاومة الحالي 59.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 63.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.70 ومستوى المقاومة 62.50.