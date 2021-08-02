شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الجوف الزراعية (6070) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم المحوري 80.70، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده بجلسته السابقة على تعويض جزء من خسائره، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 80.70، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 72.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 76.20 ومستوى المقاومة 84.40.