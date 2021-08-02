شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم وقت اللياقة (1830) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.74% بما يعادل 2.80 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 74.90، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 81.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.90 ومستوى المقاومة 80.10.