شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ريت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الرياض ريت (4330) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 7.17% ليكسب السهم نحو 74 هللة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.20، ليستهدف مستوى المقاومة 11.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.36 ومستوى المقاومة 11.88.