شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 7157 نقطة، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 7300 نقطة، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7050 ثم 6880نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,145 بينما مستوى المقاومة هو 7,183 نقطة