شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10736 نقطة، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يعد مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10500نقطة مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,679 بينما مستوى المقاومة هو 10,791 نقطة