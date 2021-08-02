الاقتصاد

المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 02-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10736 نقطة، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يعد مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10500نقطة مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,679 بينما مستوى المقاومة هو 10,791 نقطة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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