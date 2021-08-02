شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 128 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 102 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 22 فلس كمستوى اول ثم 113 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 136 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 126.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط