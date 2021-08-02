شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 33.30 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في شهر، مخترقا الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 30 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 32.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 34 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط